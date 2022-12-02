Истинная леди: Миддлтон в зефирной блузке с модным бантом и вишневом костюме увиделась с детьми в США

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Принцесса Уэльская провела насыщенный второй день в Бостоне. Принц Уильям с женой приехали на встречу с жителями города и заглянули в научный центр, где помогают детям.

Кейт Миддлтон является одной из самых известных персон в мире. Она стала частью королевской семьи, когда вышла замуж за принца Уильяма. Ей удалось покорить англичан своей элегантностью, чуткостью и добротой. В этом году супруги получили новые титулы. После смерти королевы Елизаветы II у них прибавилось обязанностей.

На днях Миддлтон блистала на официальном приеме в Букингемском дворце. А теперь супруги прилетели в США, где будут находиться три дня. Принц Уильям отказался от встречи с братом принцем Гарри. Накануне пара появилась на стадионе, где проходил матч. Тогда Кэтрин предстала в твидовом жакете.

А вот 1 декабря принцесса Уэльская с мужем выбрала более нежный образ для встречи с жителями города. Она появилась на публике в вишневом костюме с брюками клеш и нежно-зефирной блузке с модным бантом. 

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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Кэтрин отправилась в порт Гринтаун Лабс в соседнем с Бостоном городе Сомервилле. После прогулки супруги оказались в научном центре, где помогают детям. Миддлтон с радостью пообщалась с малышами. Она легко находит общий язык с детьми, так как у нее трое наследников: Джордж, Шарлотта и Луи. Американцы были очарованы стильной женой принца Уильяма.

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

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