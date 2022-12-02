Истинная леди: Миддлтон в зефирной блузке с модным бантом и вишневом костюме увиделась с детьми в США

На днях Миддлтон блистала на официальном приеме в Букингемском дворце. А теперь супруги прилетели в США, где будут находиться три дня. Принц Уильям отказался от встречи с братом принцем Гарри. Накануне пара появилась на стадионе, где проходил матч. Тогда Кэтрин предстала в твидовом жакете.

А вот 1 декабря принцесса Уэльская с мужем выбрала более нежный образ для встречи с жителями города. Она появилась на публике в вишневом костюме с брюками клеш и нежно-зефирной блузке с модным бантом.

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