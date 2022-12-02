«Обязательно петь с таким декольте?»: Регина Тодоренко в пиджаке цвета охры не постеснялась обнажить «ложбинку греха»

Жена музыканта Влада Топалова – Регина Тодоренко – опубликовала в личном микроблоге кадры игры на фортепиано. При этом знаменитость засветила часть сочного бюста.

В последнее время Тодоренко пытается показать, какой сильной и многогранной является. Артистка поет, катается на коньках, занимается домашними делами и воспитывает детей. Это малая часть дел, которые ежедневно выполняет Регина.

А недавно Тодоренко решила возобновить занятия по игре на музыкальном инструменте.