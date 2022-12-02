«Обязательно петь с таким декольте?»: Регина Тодоренко в пиджаке цвета охры не постеснялась обнажить «ложбинку греха»

Жена музыканта Влада Топалова – Регина Тодоренко – опубликовала в личном микроблоге кадры игры на фортепиано. При этом знаменитость засветила часть сочного бюста.
В последнее время Тодоренко пытается показать, какой сильной и многогранной является. Артистка поет, катается на коньках, занимается домашними делами и воспитывает детей. Это малая часть дел, которые ежедневно выполняет Регина.
А недавно Тодоренко решила возобновить занятия по игре на музыкальном инструменте.
«Вы говорите, что я мало пою», – написала в своем микроблоге знаменитость.
Тодоренко решила исправиться и сыграла на фортепиано, а также спела небольшой отрывок песни «Стрелы».
Вот только внимание поклонников было приковано к бюсту Регины. Тодоренко надела яркий жакет, который обнажил «ложбинку греха»:
«Не могла оторвать глаза от груди», «Обязательно петь с таким декольте?», «Не расслышал песню на фоне такого вида».
Регина Тодоренко в откровенном наряде. Фото: соцсети