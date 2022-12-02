Завлекает парней: Клава Кока в топике Барби и приспущенных джинсах подразнила манкими формами

Примечательно, что Клава находится в активно поиске жениха. Она не скрывает, что порой купается в мужском внимании. На этот раз певица снялась в фотосессии, так как выпустила свою косметику. она выбрала яркий образ в молодежном стиле.

Кока покрасовалась в широких джинсах и топике цвета Барби. Она блеснула упругим бюстом и мягким животиком с рельефом. Блондинка рукой приспустила джинсы, подразнив фанатов.

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