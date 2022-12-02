Завлекает парней: Клава Кока в топике Барби и приспущенных джинсах подразнила манкими формами

Клава Кока уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она выпустила несколько хитов и завоевала любовь публики своей открытостью. Певица в свои 26 лет открыта для экспериментов. Для съемок она часто выбирает пикантные наряды. Артистка также успела засветиться в мужских журналах без одежды. А теперь она готовиться дать большой концерт в Москве.
Примечательно, что Клава находится в активно поиске жениха. Она не скрывает, что порой купается в мужском внимании. На этот раз певица снялась в фотосессии, так как выпустила свою косметику. она выбрала яркий образ в молодежном стиле.
Кока покрасовалась в широких джинсах и топике цвета Барби. Она блеснула упругим бюстом и мягким животиком с рельефом. Блондинка рукой приспустила джинсы, подразнив фанатов.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники были взбудоражены. Многие осыпали Клаву комплиментами. «Ого, вы прям куколка», «Животик такой соблазнительный», «В шикарной форме», «Отлично сидят джинсы», «Красотка наша», «Какие виды», «Оголила самую соблазнительную часть тела», «Парни уже разглядывают животик», — стали писать подписчики.