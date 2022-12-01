«Красавица с бедрами мечты!»: Ирина Шейк без белья блеснула сокровенным в шортах с разрезами

Зачастую Ирина выбирает провокационные образы для выходов в свет. Она в свои 36 лет может похвастаться подтянутой фигурой. На этот раз модель блеснула прелестями в кожаных шортах с разрезами и укороченной куртке алого цвета. Она отказалась от белья, поэтому засветила округлые ягодицы и упругий бюст во всей красе.

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