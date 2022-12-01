«Красавица с бедрами мечты!»: Ирина Шейк без белья блеснула сокровенным в шортах с разрезами

Ирина Шейк уже много лет строит карьеру. Она давно покорила модельеров из разных стран. Российская красавица и этой осенью дефилировала в Милане, Париже и Лондоне. А вот живет она в Нью-Йорке, где модель можно встретить на вечеринках. Порой ее видят в компании экс-возлюбленного Брэдли Купера.
Зачастую Ирина выбирает провокационные образы для выходов в свет. Она в свои 36 лет может похвастаться подтянутой фигурой. На этот раз модель блеснула прелестями в кожаных шортах с разрезами и укороченной куртке алого цвета. Она отказалась от белья, поэтому засветила округлые ягодицы и упругий бюст во всей красе.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонников Ирина свела с ума своим эротическим образом боксерши. Ее осыпали комплиментами. «Ого, какая вы», «Ауф, добавила огня», «Ирина, какая вы горячая», «Видно все лучшее», «Наряд прям что есть, что нет», «Это бесподобно», «Красавица с бедрами мечты!», «И все лишились дара речи», «Вот она русская богиня», — стали писать подписчики.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды