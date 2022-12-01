Пошалила на камеру: Нюша в невесомом платье запустила руку между ног (видео)

Нюша является популярной исполнительницей в России. Раньше ее хиты звучали регулярно на концертах и радио. Теперь артистка все чаще уделят время семье, а не творчеству. Она в прошлом году снова стала мамой. При этом певица быстро вернулась в форму. Она живет в Дубае, где постоянно щеголяет в смелых нарядах.
На этот раз Нюша выложила видео. Она показала магию преображения. Сначала певица предстала без макияжа и с пучком на голове. А потом она уже позировала с макияжем, распущенными локонами и воздушном платье с капюшоном. Артистка отказалась от лифчика. Она неожиданно запустила руку между ног, позируя перед камерой.
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Примечательно, что ранее Нюша призналась в личном. Она пережила измену со стороны мужа в прошлом году. Игорь Сивов намекнул, что его возлюбленная потеряла привлекательность, поэтому он совершил ошибку.
Однако поклонники не перестают отмечать, что певица теперь выглядит в прекрасной форме после родов. «Нереальная!», «Восточная красавица», «Руку прям туда запустила.. Я в шоке», «Ну прям выпячивает свою сексуальность. Грустно смотреть», «Без макияжа совсем доярка из деревни», «Соблазнительная», — стали писать подписчики.