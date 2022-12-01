Лишила всех дара речи: Лиза Арзамасова в приталенном платье с эффектным декольте появилась на премии

Лиза Арзамасова уже много лет снимается в кино. Она прославилась, когда была еще ребенком. Известность ей принесла роль в «Папиных дочках». А теперь она востребованная актриса. теперь артистка уже не только жена Ильи Авербуха, но и мама малыша Льва. Сыну звезды не так давно исполнился один год.
Этой осенью Арзамасова снова стала участницей «Ледникового периода». Она быстро вернулась в форму после родов. А 30 ноября актриса впервые за долгое время вышла в свет. Она отправилась на 11-й Ежегодную премию проекта СНОБ «Сделано в России».
Для такого случая жена Авербуха выбрала женственный образ. Она предстала в платье в клетку с акцентом на талии и глубоким декольте. Актриса подчеркнула осиную талию. Лук дополнила прическа в ретро стиле.
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Лиза сразила публику своей точеной фигурой. Многие поразились тому, в какой форме находится молодая мама. Ее осыпали комплиментами. «Вау, какая вы красотка», «Ох, вот это наряд», «Вы прям Дюймовочка», «Нереальная! Прям заворожила», «Стройняшка такая», «Нет слов! Что за дива», — стали писать пользователи Сети.
Лиза Арзамасова. Фото: соцсети