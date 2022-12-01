Лишила всех дара речи: Лиза Арзамасова в приталенном платье с эффектным декольте появилась на премии

Этой осенью Арзамасова снова стала участницей «Ледникового периода». Она быстро вернулась в форму после родов. А 30 ноября актриса впервые за долгое время вышла в свет. Она отправилась на 11-й Ежегодную премию проекта СНОБ «Сделано в России».

Для такого случая жена Авербуха выбрала женственный образ. Она предстала в платье в клетку с акцентом на талии и глубоким декольте. Актриса подчеркнула осиную талию. Лук дополнила прическа в ретро стиле.

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