Ощипал слегка: Клава Кока блеснула своим декольте с перьями на глазах Тимура Родригеза

Клава Кока является одной из самых популярных исполнительниц. Примечательно, что она за последние несколько лет выпустила множество хитов. Артистка спела дуэтом с Нилетто и Александром Реввой. Она теперь стала членом жюри в шоу «Маска». Блондинка каждый раз предстает на публике в ярких образах.
30 ноября состоялись новые съемки. Ранее Клаве даже сделали предложение руки и сердца прямо в студии шоу, но она не раскрыла, какой ответ дала ухажеру. На этот раз певица купалась во внимании Тимура Родригеза, который тоже является членом жюри. Блондинка покрасовалась в блузке с сиреневыми перьями. Шоумен немного ощипал ее декольте.
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«Всем привет! Вы уже знаете, сколько всяких дел мы сегодня переделали. И есть еще одна крутая новость! Завтра первый день зимы и завтра выходит мультфильм «L.O.L. Surprise! Фильм», который я озвучила. А вообще, мы «Маску» снимаем! Тимурчик только что мои усы мерил», – заявила она.
«Клава нереальная! Я отщипнул кусочек Клавы!» – ответил Родригез.