Ощипал слегка: Клава Кока блеснула своим декольте с перьями на глазах Тимура Родригеза

30 ноября состоялись новые съемки. Ранее Клаве даже сделали предложение руки и сердца прямо в студии шоу, но она не раскрыла, какой ответ дала ухажеру. На этот раз певица купалась во внимании Тимура Родригеза, который тоже является членом жюри. Блондинка покрасовалась в блузке с сиреневыми перьями. Шоумен немного ощипал ее декольте.

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