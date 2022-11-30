Севастьянова в «опасном» купальнике обнажила загорелую зону бикини: разлеглась словно кошечка

Каролина Севастьянова больше шести лет назад завершила карьеру. Она смогла стать успешной художественной гимнасткой. В ее копилке много медалей, а в 2014 спортсменка завоевала олимпийское золото. Теперь она часто путешествует, появляется на вечеринках и иногда снимается для телевизионных шоу.
А вот этой осенью Каролина вернулась в Монако, где любит проводить время. Она то и дело ходит в рестораны. Гимнастка не скрывает, что любит подчеркивать свои формы. Она продолжает держать себя в форме.
На этот раз Севастьянова решила блеснуть своей красотой в комплексе для отдыха. Она облачилась в белый купальник с пикантными разрезами. Спортсменка грациозно разлеглась на кушетке, оголив изящные бедра. Трусики едва прикрыли ее зону бикини.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что Каролина снова их впечатлила своей точеной фигурой. Многие стали писать ей комплименты. «Такая вы куколка», «Ну что за безупречные изгибы», «Опасный купальник у вас! Все можно показать», «Ох, зона бикини прям соблазнительная», «Какая вкусная булочка лежит», «Кошачья грация», — стали писать подписчики.