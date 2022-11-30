Севастьянова в «опасном» купальнике обнажила загорелую зону бикини: разлеглась словно кошечка

А вот этой осенью Каролина вернулась в Монако, где любит проводить время. Она то и дело ходит в рестораны. Гимнастка не скрывает, что любит подчеркивать свои формы. Она продолжает держать себя в форме.

На этот раз Севастьянова решила блеснуть своей красотой в комплексе для отдыха. Она облачилась в белый купальник с пикантными разрезами. Спортсменка грациозно разлеглась на кушетке, оголив изящные бедра. Трусики едва прикрыли ее зону бикини.

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