Бесстыдно запустила руку под платье: Бузова пошалила на сцене, лишив публику дара речи (горячее видео)

Недавно Ольга снова выступила на сцене. Она сменила несколько образов. Артистка ранее уже удивляла публику своими провокационными танцами. На этот раз она многих лишила дара речи. Телеведущая в крохотном платье с прозрачными вставками стала отплясывать на сцене. Наряд позволил ей оголить бедра. Бузова провела рукой между ног прям по трусикам.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».