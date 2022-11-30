Бесстыдно запустила руку под платье: Бузова пошалила на сцене, лишив публику дара речи (горячее видео)

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих в России. Она продолжает вести популярные передачи. Артистка не скрывает, что для съемок ей подбирают образы стилисты. А вот для выступлений наряды для нее шьют. И все чаще блондинка предпочитает весьма откровенные луки. В 36 лет она не стесняется оголять прелести.
Недавно Ольга снова выступила на сцене. Она сменила несколько образов. Артистка ранее уже удивляла публику своими провокационными танцами. На этот раз она многих лишила дара речи. Телеведущая в крохотном платье с прозрачными вставками стала отплясывать на сцене. Наряд позволил ей оголить бедра. Бузова провела рукой между ног прям по трусикам.
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Поклонники были ошарашены. Однако ранее Бузова уже проделывала это пикантное движение. В Сети стали критиковать артистку. «Словно зуд постоянный», «Зачем вообще так танцевать?», «В таком наряде это выглядит особенно вульгарно», «Тут и слов никаких нет», «Оля, что за бесстыдство опять?» — стали писать в Сети.