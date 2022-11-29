«Играешь эскортницу?»: Бузова в алой шубке и лаковых ботфортах вызвала оторопь у поклонников

На этот раз Ольга решила похвастаться обновками. Она прикупила себе лаковые ботфорты красного цвета. Артистка решила сочетать их с короткой юбкой из кожи и алой короткой шубой с длинным мехом. От макияжа телеведущая отказалась. Она осталась довольна тем, как выглядит.

«Ну, во-первых, это эффектно! Во-вторых, это ярко! В-третьих, я вчера купила сапоги, а сегодня я в них. Я решила, чтобы вещи у меня долго не залеживалась, покупаю только по необходимости», — заявила звезда.

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