«Играешь эскортницу?»: Бузова в алой шубке и лаковых ботфортах вызвала оторопь у поклонников

Ольга Бузова уже давно работает на телевидении. Она признается, что является одной из самых востребованных артисток в стране. Ольга в этом году активно снимается в новых проектах и продолжает давать концерты. Примечательно, что она все чаще удивляет публику своими нарядами. Даже холодной осенью звезда оголяет свои прелести.
На этот раз Ольга решила похвастаться обновками. Она прикупила себе лаковые ботфорты красного цвета. Артистка решила сочетать их с короткой юбкой из кожи и алой короткой шубой с длинным мехом. От макияжа телеведущая отказалась. Она осталась довольна тем, как выглядит.
«Ну, во-первых, это эффектно! Во-вторых, это ярко! В-третьих, я вчера купила сапоги, а сегодня я в них. Я решила, чтобы вещи у меня долго не залеживалась, покупаю только по необходимости», — заявила звезда.
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Однако пользователи Сети решили, что лук Ольги выглядит вульгарно. Многие ее подвергли критике.
«Не стильно. Зачем так одеваться?», «Оль, ты словно собралась на трассу», «Сапоги красивые, но с этой шубой выглядят пошло», «Ну и нарядец», «Словно вернулись в 2000-е», «Играешь эскортницу?», «Жуткое зрелище», — стали писать подписчики.