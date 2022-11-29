Хаматова опозорилась и уехала в глухую провинцию: влачит жалкое существование за копейки

Чулпан Хаматова недавно благодарила латышей за премию «Ночь лицедеев», которую она получила за моноспектакль Post Scriptum Нового Рижского театра. Однако многие ее соотечественники восприняли этот факт, как настоящий позор.

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Ведь на представлениях с участием Хаматовой залы практически всегда полупустые, о каком успехе идет речь? То есть совершенно очевидно, за какие именно «заслуги» наградили беглую артистку.

Как оказалось, это не единственное унижение, которое пришлось пережить Хаматовой в Латвии. Наверняка после московской жизни, где ей платили неслыханные гонорары (только за один выход на сцену театра – 200 тысяч рублей), теперь актриса вынуждена влачить жалкое существование.

В Риге актеры зарабатывают очень скромно, пишет КП со ссылкой на слова режиссера Галины Полищук. Хаматова там может получать не более 60 тысяч рублей в месяц. К тому же, кроме моноспектакля пока ей предложить нечего – языка она не знает, а когда выучит, все равно будет говорить с акцентом, который латыши не выносят.

«Представлять Ригу как театральную столицу смешно. По сравнению с Москвой, это - глухая провинция», - заметила Полищук.

Режиссер считает, что Хаматовой это рано или поздно надоест, и она вернется в Москву.