Стройная и смелая: Дина Саева позировала в платье, которое не скрыло нижнее белье

Обладательница одного из самых популярных российских аккаунтов в соцсетях Дина Саева опубликовала «горячее» фото. Знаменитость продемонстрировала идеальную фигуру в микроплатье с оригинальными вырезами.

Дина отдала предпочтение меховым босоножкам Fendi и черному платью с зигзагообразным вырезом прямо посередине изделия. Таким способом Саева подчеркнула плоский животик и приоткрыла вид на сочные бедра. Невозможно было не заметить, как из под платья Дины торчал кружечной бюстгальтер.

Несмотря на оголившееся тело, Саева покрыла голову алым платком с узором.