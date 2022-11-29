Стройная и смелая: Дина Саева позировала в платье, которое не скрыло нижнее белье

Обладательница одного из самых популярных российских аккаунтов в соцсетях Дина Саева опубликовала «горячее» фото. Знаменитость продемонстрировала идеальную фигуру в микроплатье с оригинальными вырезами.
Дина отдала предпочтение меховым босоножкам Fendi и черному платью с зигзагообразным вырезом прямо посередине изделия. Таким способом Саева подчеркнула плоский животик и приоткрыла вид на сочные бедра. Невозможно было не заметить, как из под платья Дины торчал кружечной бюстгальтер.
Несмотря на оголившееся тело, Саева покрыла голову алым платком с узором.
Дина Саева в откровенном образе. Фото: соцсети
Напомним, ранее коллега Дины Саевой – Даня Милохин – купил торт за 100 тысяч.