Вот это гены в семье: дочка Дмитрия Маликова предстала в обнимку с моложавой мамой на редком фото

Недавно Маликов свозил семью в ОАЭ. Дочка певица делилась трогательными фото и хвасталась женственными нарядами. На этот раз она запечатлелась со своей мамой. Они вместе позировали в летних костюмах с шортами. Изаксон обнимала свою наследницу практически доросла до нее.

«Все хорошее, что в жизни есть, все благодаря тебе! Бесконечно люблю тебя, мамуля!» – написала Стеша.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».