Вот это гены в семье: дочка Дмитрия Маликова предстала в обнимку с моложавой мамой на редком фото

Дмитрий Маликов является известным певцом. Он много лет выступает на сцене и не перестает удивлять публику своим нестареющим лицом. Артист давно счастлив в браке с Еленой Изаксон. Их дочке Стефании уже 22 года. Она занимается собственным брендом одежды. А вот сыну звезды Марку только четыре года. Его родила суррогатная мать.
Недавно Маликов свозил семью в ОАЭ. Дочка певица делилась трогательными фото и хвасталась женственными нарядами. На этот раз она запечатлелась со своей мамой. Они вместе позировали в летних костюмах с шортами. Изаксон обнимала свою наследницу практически доросла до нее.
«Все хорошее, что в жизни есть, все благодаря тебе! Бесконечно люблю тебя, мамуля!» – написала Стеша.
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Стеша Маликова и Елена Изаксон. Фото: соцсети звезды
Поклонники поразились тому, как жена Маликова похожа с дочкой. Также Елена выглядит моложе своих лет. Напомним, что в этом году ей исполнилось 63 года. «Одна из самых красивых женщин — Елена Маликова», «Какие красавцы! Глаз не оторвать», «Девочки, вы сказочно красивы», «Одна ест молодильные яблоки, вторая чарующе хороша, как цветок», «Безумно похожи», — стали писать подписчики.