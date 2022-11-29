Блеснула на льду: Татьяна Навка в модном костюме цвета сочной травы и белом пуховике появилась на ГУМ-катке

Татьяна Навка является одной из самых известных фигуристок в России. Она много лет посвятила карьере и стала олимпийской чемпионкой. Спортсменка теперь создает ледовые представления. Также она недавно снова стала членом жюри в «Ледниковом периоде». По ее стопам пошла дочка Надежда, которая занимается фигурным катанием.
В последнее время Навка редко выходит в свет. Она обычно свободное время посвящает детям или своей маме. Однако 28 ноября фигуристка появилась на открытии ГУМ-катка. На Красной площади собралось много именитых персон от Филиппа Киркорова до Елены Малышевой.
Татьяна выступила на льду с другими спортсменами. Она показала отрывок из своего нового шоу «Новая сказка Шахерезады». Потом чемпионка вышла на поклон. она предстала в трикотажном костюме цвета сочной травы и белом пуховике-дутике.
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Также блистали на катке: Камила Валиева, Виктория Синицына, Никита Кацалапов и другие молодые фигуристы. Поклонники восхитились красочным представлением. В минусовую погоду многие были в крохотных платьях и копронках, чтобы показать всю красоту постановки. Красочные костюмы впечатлили публику.
Татьяна Навка на катке. Фото: соцсети звезды