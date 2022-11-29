Блеснула на льду: Татьяна Навка в модном костюме цвета сочной травы и белом пуховике появилась на ГУМ-катке

В последнее время Навка редко выходит в свет. Она обычно свободное время посвящает детям или своей маме. Однако 28 ноября фигуристка появилась на открытии ГУМ-катка. На Красной площади собралось много именитых персон от Филиппа Киркорова до Елены Малышевой.

Татьяна выступила на льду с другими спортсменами. Она показала отрывок из своего нового шоу «Новая сказка Шахерезады». Потом чемпионка вышла на поклон. она предстала в трикотажном костюме цвета сочной травы и белом пуховике-дутике.

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