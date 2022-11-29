Ему завидуют все: Нетребко показала увесистую грудь в глубоком декольте перед белоснежным псом

Анна Нетребко является известной певицей. Она не скрывает, что в ее графике редко появляются свободные окошки. Артистка в этом году продолжает гастролировать по Европе. А не так давно она улетела в Аргентину. Там оперная дива выступает с Юсифом Эйвазовым. Но звезда также находит время на прогулки и увлекательные путешествия.
Примечательно, что Анна не занимается спортом. Она признавалась, что очень любит есть. В каждой стране певица балует себя местными блюдами. На этот раз она облачилась в алое платье с высокой талией и струящейся юбкой. Артистка прилегла на лужайке и стала позировать с белым псом. При этом Нетребко сверкнула декольте, оголив роскошную грудь.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Моя любовная история с Санто в 2018 и в 2022», – поделилась звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна в 51 год. Ее осыпали комплиментами. «Как мило! Тебе очень идет красный», «Ооооо, как вам красный идет! Сочные снимки!», «Декольте просто чарующее», «Какая вы сногсшибательная», «Очень эффектный вид», — стали писать пользователи Сети.
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети звезды