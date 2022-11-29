Ему завидуют все: Нетребко показала увесистую грудь в глубоком декольте перед белоснежным псом

Примечательно, что Анна не занимается спортом. Она признавалась, что очень любит есть. В каждой стране певица балует себя местными блюдами. На этот раз она облачилась в алое платье с высокой талией и струящейся юбкой. Артистка прилегла на лужайке и стала позировать с белым псом. При этом Нетребко сверкнула декольте, оголив роскошную грудь.

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