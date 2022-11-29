Растет копия папы с мамиными ресницами: Нюша показала своего подросшего сына Саффрона крупным планом

Нюша является одной из самых известных певиц в России. Она не скрывает, что любит проводить время на сцене. Даже спустя много лет артистка собирает полные залы зрителей, но новых песен она не выпускала уже давно. Нюша посвятила себя семье. Она в прошлом году снова стал мамой. У звезды родился сын Саффрон.
На этот раз Нюша устроила фотосессию для детей. Она уже несколько месяцев живет в Дубае. Певица большую часть времени посвящает наследникам. На этот раз она покрасовалась на камеру с 11-месячным малышом. Лишь недавно супруги перестали скрывать лицо сына.
На этот раз артистка показала его голубые глаза с длинными ресницами. Мальчик был в объятиях мамы.
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Нюша с сыном. Фото: соцсети звезды
А вот с дочкой Серафимой-Симбой, которой уже четыре года, артистка облачилась в белые платья. Они вместе позировали на камеру.
«Быть мамой – удивительный опыт. Мне посчастливилось дважды его прочувствовать», – призналась Нюша.
Поклонники восхитились кадрами. Многие посчитали, что дети пошли в отца. «Дочка — на маму похожа, а сын — на папу», «Нюша похорошела, материнство-самое лучшее чего можно желать!», «Мальчик прям в папу», «Миниатюрный Сивов», — стали писать подписчики.
Нюша с дочкой. Фото: соцсети звезды