Растет копия папы с мамиными ресницами: Нюша показала своего подросшего сына Саффрона крупным планом

На этот раз Нюша устроила фотосессию для детей. Она уже несколько месяцев живет в Дубае. Певица большую часть времени посвящает наследникам. На этот раз она покрасовалась на камеру с 11-месячным малышом. Лишь недавно супруги перестали скрывать лицо сына.

На этот раз артистка показала его голубые глаза с длинными ресницами. Мальчик был в объятиях мамы.

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