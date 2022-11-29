Привел всю семью: Киркоров в объемном пуховике и шапке с пайетками затмил своих детей на открытии ГУМ-катка

Примечательно, что 29 ноября в Москве состоялось открытие ГУМ-катка. На Красной площади собралось много артистов. Киркоров появился на публике не только со своим папой, но и подросшими детьми: Аллой-Викторией и Мартином. Для такого случая певец облачился в пуховике оверсайз цвета фуксии. Наряд он дополнил вязаной шапкой морковного цвета с пайетками.

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