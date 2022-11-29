Привел всю семью: Киркоров в объемном пуховике и шапке с пайетками затмил своих детей на открытии ГУМ-катка

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Король отечественной эстрады провел вечер на главном катке страны на Красной площади.

Филипп Киркоров является одним из самых известных артистов в России. Он привык был всегда в гуще событий. Недавно певец съездил в Дубай, где устроил шопинг и выступил в роскошном отеле. Он также пообщался с Аленой Жигаловой. А на днях артист устроил концерт в Кремле, где снова поздравил папу Бедроса Киркорова с 90-летием.

Примечательно, что 29 ноября в Москве состоялось открытие ГУМ-катка. На Красной площади собралось много артистов. Киркоров появился на публике не только со своим папой, но и подросшими детьми: Аллой-Викторией и Мартином. Для такого случая певец облачился в пуховике оверсайз цвета фуксии. Наряд он дополнил вязаной шапкой морковного цвета с пайетками. 

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Киркоров затмил даже детей. Мартин выбрал синий пуховик и джинсы. А вот Алла-Виктория была в полосатом пуховике оверсайз с переливающимся эффектом. В этот вечер наследники артистка покатались на коньках. Они насладились морозным вечером. 

Поклонники восхитились трогательными кадрами. А вот образ Филиппа Бедросовича многих удивил. Однако певец не боится экспериментировать с образами и одеваться по-молодежному.

Филипп Киркоров с детьми. Фото: соцсети звезды

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