«Богиня вечной молодости»: Ирина Салтыкова в купальнике цвета лосося легла в сладострастной позе

Исполнительница Ирина Салтыкова разместила в личном микроблоге кадр в соблазнительном пляжном образе. Примечательно, что поклонники артистки не поверили в реальный возраст Ирины.

Напомним, Салтыковой 56. Несмотря на годы, знаменитость все такая же стройная и привлекательная. На свежем фото с отдыха певица раскинула загорелое тело в нежно-розовом бикини.

«Без фотошопа», – подписала снимок Ирина Салтыкова.

Подпись шокировала поклонников артистки.