«Богиня вечной молодости»: Ирина Салтыкова в купальнике цвета лосося легла в сладострастной позе

Исполнительница Ирина Салтыкова разместила в личном микроблоге кадр в соблазнительном пляжном образе. Примечательно, что поклонники артистки не поверили в реальный возраст Ирины.
Напомним, Салтыковой 56. Несмотря на годы, знаменитость все такая же стройная и привлекательная. На свежем фото с отдыха певица раскинула загорелое тело в нежно-розовом бикини.
«Без фотошопа», – подписала снимок Ирина Салтыкова.
Подпись шокировала поклонников артистки.
«И все-таки вы продали душу дьяволу! Ну, нереальная фигура», «Ну, нельзя же быть такой бессовестно красивой?», «Иришка даст фору всему молодому поколению», «Богиня вечной молодости», – прокомментировали фанаты новый кадр Ирины Салтыковой.
Ирина Салтыкова в купальнике. Фото: соцсети
Напомним, недавно стройной фигурой похвасталась модель Алеся Кафельникова. Жена Георгия Петришина приняла душ на улице в чувственном образе.