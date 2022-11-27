«Богиня вечной молодости»: Ирина Салтыкова в купальнике цвета лосося легла в сладострастной позе

Ирина Салтыкова

Ирина Салтыкова. Фото: соцсети 

Певица удивила поклонников фигурой.

Исполнительница Ирина Салтыкова разместила в личном микроблоге кадр в соблазнительном пляжном образе. Примечательно, что поклонники артистки не поверили в реальный возраст Ирины.

Напомним, Салтыковой 56. Несмотря на годы, знаменитость все такая же стройная и привлекательная. На свежем фото с отдыха певица раскинула загорелое тело в нежно-розовом бикини.

«Без фотошопа», – подписала снимок Ирина Салтыкова.

Подпись шокировала поклонников артистки. 

«И все-таки вы продали душу дьяволу! Ну, нереальная фигура», «Ну, нельзя же быть такой бессовестно красивой?», «Иришка даст фору всему молодому поколению», «Богиня вечной молодости», – прокомментировали фанаты новый кадр Ирины Салтыковой.

 

Ирина Салтыкова в купальнике. Фото: соцсети 

Напомним, недавно стройной фигурой похвасталась модель Алеся Кафельникова. Жена Георгия Петришина приняла душ на улице в чувственном образе.

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