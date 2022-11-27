Фигура – мечта: молодая жена Никиты Преснякова в короткой блузке и брюках оголила точеный пресс

На этот раз Краснова проводит время дома одна. Никита уехал в США без жены. Порой супруги предпочитают отдыхать раздельно. Но не раз невестка Орбакайте виделась с подругами этой осенью. А теперь она решила похвастаться обновками.

Алена поделилась кадрами из роскошной квартиры. Она похвасталась обновками, позируя у зеркала в укороченной блузке с тесемками на талии и модных брюках с двойным верхом. Блондинка оголила свой плоский и рельефный живот, а также похвасталась талией.

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