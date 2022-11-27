Мгновенно стройнит: Нетребко в струящейся юбке цвета сочной травы и блузке в горох щегольнула в Аргентине

Анна Нетребко

Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды

Певица в эффектном наряде отметилась на публике. Она выбрала трендовый лук на отдыхе.

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться тем, что у нее каждый год длительные гастроли. Артистка уже побывала во многих странах и пела даже перед королевой Швеции Сильвией.  В 51 год она старается хорошо выглядеть, но не худеет. Звезда умело подбирает наряды, поэтому зачастую оказывается в центре внимания.

Недавно Анна приехала в Аргентину. Она дает там концерты с мужем Юсифом Эйвазовым. Свободное время певица посвящает прогулкам, походам на танцы в кабаре. В Буэнос-Айресе она то и дело облачается в романтичные платья. Она делает акцент на стройных ногах.

На этот раз Нетребко щегольнула в музее. Она прошлась по картинной галерее, облачившись в блузку в горох и юбку макси цвета сочной травы. Певица скрыла изъяны и подчеркнула талию. За счет вертикальных линий она смотрелась стройнее. Шляпка дополняла лук.

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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды

Поклонники признались, что Анну в ярком наряде сложно не заметить. Многие восхитились сочетание цветов и принта. Певица получила множество комплиментов. 

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