Мгновенно стройнит: Нетребко в струящейся юбке цвета сочной травы и блузке в горох щегольнула в Аргентине

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться тем, что у нее каждый год длительные гастроли. Артистка уже побывала во многих странах и пела даже перед королевой Швеции Сильвией. В 51 год она старается хорошо выглядеть, но не худеет. Звезда умело подбирает наряды, поэтому зачастую оказывается в центре внимания.
Недавно Анна приехала в Аргентину. Она дает там концерты с мужем Юсифом Эйвазовым. Свободное время певица посвящает прогулкам, походам на танцы в кабаре. В Буэнос-Айресе она то и дело облачается в романтичные платья. Она делает акцент на стройных ногах.
На этот раз Нетребко щегольнула в музее. Она прошлась по картинной галерее, облачившись в блузку в горох и юбку макси цвета сочной травы. Певица скрыла изъяны и подчеркнула талию. За счет вертикальных линий она смотрелась стройнее. Шляпка дополняла лук.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что Анну в ярком наряде сложно не заметить. Многие восхитились сочетание цветов и принта. Певица получила множество комплиментов.