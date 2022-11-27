Мгновенно стройнит: Нетребко в струящейся юбке цвета сочной травы и блузке в горох щегольнула в Аргентине

Недавно Анна приехала в Аргентину. Она дает там концерты с мужем Юсифом Эйвазовым. Свободное время певица посвящает прогулкам, походам на танцы в кабаре. В Буэнос-Айресе она то и дело облачается в романтичные платья. Она делает акцент на стройных ногах.

На этот раз Нетребко щегольнула в музее. Она прошлась по картинной галерее, облачившись в блузку в горох и юбку макси цвета сочной травы. Певица скрыла изъяны и подчеркнула талию. За счет вертикальных линий она смотрелась стройнее. Шляпка дополняла лук.

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