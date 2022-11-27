Севастьянова в кожаном платье кокетливо оголила свои «дыньки» на камеру: показала со всех сторон

Каролина Севастьянова является одной из самых известных гимнасток. Она завоевала олимпийское золото в 2014 году. Позже спортсменка завершила карьеру. В этом году она дважды приняла участие в шоу «Звезды в Африке», где поразила участников и фигурой, и растяжкой. А теперь чемпионка путешествует.
Уже несколько дней Каролина находится в Монако. Для нее это государство уже стало вторым домом. Она делится пляжными фотографиями, а также демонстрирует фигуру, облачаясь в вечерние наряды с изюминкой. На этот раз гимнастка предстала в кожаном платье-бюстье.
Севастьянова выставила напоказ свой пышный бюст. Она продемонстрировала манкую ложбинку греха, устроив фотосессию.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонников взбудоражили смелые кадры. Многие были восхищены тем, как выглядит гимнастка. «Ну хороша», «Готова к бурной ночи?», «Интересные селфи получились», «Какая роскошная», «Очень идут вам такие наряды», «Декольте заворожило», «Прекрасные дыньки», «Аппетит проснулся», — стали писать подписчики.