Севастьянова в кожаном платье кокетливо оголила свои «дыньки» на камеру: показала со всех сторон

Уже несколько дней Каролина находится в Монако. Для нее это государство уже стало вторым домом. Она делится пляжными фотографиями, а также демонстрирует фигуру, облачаясь в вечерние наряды с изюминкой. На этот раз гимнастка предстала в кожаном платье-бюстье.

Севастьянова выставила напоказ свой пышный бюст. Она продемонстрировала манкую ложбинку греха, устроив фотосессию.

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