«Ну просто загляденье»: Ирина Пегова в приталенном платье в клетку подчеркнула свои аппетитные изгибы фигуры

Ирина Пегова уже давно строит карьеру в кино. В ее копилке десятки ролей. Многие зрители отмечают ее доброту, простоту и фигуру, которой обладают не все женщины. Актриса после съемок в шоу «Ледниковый период» похудела. Поклонники заметили, что ее наряды стали еще более женственными. Она не боится экспериментировать.
На этот раз Ирина отметилась в музее. Еще недавно она щеголяла в шортах-бермудах, а теперь актриса предстала в платье в модную клетку. Приталенный наряд с юбкой-солнце скрыл изъяны ее фигуры и подчеркнул достоинства. Пегова дополнила наряда сапожками и сумкой Louis Vuitton. Платье позволило ей блеснуть талией и округлыми частями тела на публике.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
«Постоянная экспозиция в художественном Новосибирском музее! И снова открытие, нашла себе картины, которые заставили удивиться и восхититься это 60 «полотен» Рериха Они достойны отдельного посещения!» – написала звезда.
Поклонники были сражены тем, как выглядит Ирина. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая же вы красивая, необыкновенная!», «Платье! Ну просто загляденье! И вы в нем прекрасны!», «Вам так идут платья. Красота», — заявили подписчики.