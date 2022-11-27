«Ну просто загляденье»: Ирина Пегова в приталенном платье в клетку подчеркнула свои аппетитные изгибы фигуры

На этот раз Ирина отметилась в музее. Еще недавно она щеголяла в шортах-бермудах, а теперь актриса предстала в платье в модную клетку. Приталенный наряд с юбкой-солнце скрыл изъяны ее фигуры и подчеркнул достоинства. Пегова дополнила наряда сапожками и сумкой Louis Vuitton. Платье позволило ей блеснуть талией и округлыми частями тела на публике.

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