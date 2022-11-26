Яркая тростиночка: Алеся Кафельникова приняла душ на улице и показала стройное загорелое тело

Дочь российского теннисиста Евгения Кафельникова – Алеся Кафельникова – поделилась с поклонниками свежим фото в купальнике. Знаменитость изящно прогнулась в пояснице и показала всем точеную фигуру.
Алеся – профессиональная модель. В свободное от съемок время Кафельникова не любит наносить макияж. На Бали жена Георгия Петришина может позволить себе не краситься большую часть времени. Алесе достаточно загара и легкого купальника, чтобы подчеркнуть свою природную красоту.
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К слову, один из любимых пляжных образов Кафельникова продемонстрировала на свежем фото в соцсетях.
Алеся Кафельникова на Бали. Фото: соцсети
Высокая стройняшка приняла душ посреди цветущих деревьев. Кафельникова очаровала своих фолловеров. Они отметили, что Алеся обладает фигурой мечты:
«Какая красивая, словно сакура», «Очаровательная и нежная», «Вам очень идет этот купальник», «Просто нимфа».