Яркая тростиночка: Алеся Кафельникова приняла душ на улице и показала стройное загорелое тело

Дочь российского теннисиста Евгения Кафельникова – Алеся Кафельникова – поделилась с поклонниками свежим фото в купальнике. Знаменитость изящно прогнулась в пояснице и показала всем точеную фигуру.

Алеся – профессиональная модель. В свободное от съемок время Кафельникова не любит наносить макияж. На Бали жена Георгия Петришина может позволить себе не краситься большую часть времени. Алесе достаточно загара и легкого купальника, чтобы подчеркнуть свою природную красоту.

Еще больше новостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

К слову, один из любимых пляжных образов Кафельникова продемонстрировала на свежем фото в соцсетях.