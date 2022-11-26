Стальной пресс и упругие бедра: Настасья Самбурская показала спортивное тело в леопардовых шортах и топе

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская. Фото: соцсети

Актриса много лет занимается в зале и уделяет подкачке мышц большую часть времени.

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» Настасья Самбурская не представляет свою жизнь без спорта. Знаменитость не стесняется демонстрировать свое подтянутое тело перед поклонниками в социальных сетях. 

Поэтому на одной из последних публикаций Самбурской снова можно увидеть ее гору мышц и грациозные изгибы. Силачке Настасье могут позавидовать даже мужчины. Актриса похвасталась сильными руками и стальным прессом, нарядившись в леопардовый костюм для тренировок.

Фанаты уверены, если Настасья будет заниматься в таком образе в зале, все свернут шеи. Потому что топ и шортики не скрывают прелести фигуры артистки.

Настасья Самбурская в леопардовом костюме. Фото: соцсети 

«Вот это фигура!», «Настасья, можно к вам на персональную тренировку записаться?», «У нее вообще есть жир?», – прокомментировали фолловеры Самбурской.

Читайте также