Отказалась от белья и свела всех с ума: Ирина Шейк в шелковом платье засветила свои манкие формы

Ирина Шейк является одной из самых известных моделей во всем мире. Она уже давно живет в Нью-Йорке. В 36 лет российская красавица продолжает дефилировать на подиумах, сотрудничать с именитыми кутюрье. Однако она находит время на вечеринки. Не раз ее видели с Брэдли Купером этой осенью. Они спровоцировали слухи о воссоединении.
На днях Ирина поделилась личными снимками. Она без стеснения дефилирует в белье. Модель занимается спортом, чтобы быть в форме. На этот раз она показала кадр, на котором предстала в шелковом платье со шлейфом, которое едва прикрыло ее прелести. Шейк отказалась от нижнего белья, засветив грудь. На ее лице была золотая уходовая маска.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
На этот раз поклонники были изумлены ее образом. Многие отметили, что после родов фигуру модели стала еще привлекательнее. «Боги, какая вы роскошная», «Видно прелести! Это сорочка такая шикарная», «Соблазнила одним взглядом», «Ну вы лишили дара речи», «О-ля-ля, какова красота», — стали писать подписчики.