Отказалась от белья и свела всех с ума: Ирина Шейк в шелковом платье засветила свои манкие формы

На днях Ирина поделилась личными снимками. Она без стеснения дефилирует в белье. Модель занимается спортом, чтобы быть в форме. На этот раз она показала кадр, на котором предстала в шелковом платье со шлейфом, которое едва прикрыло ее прелести. Шейк отказалась от нижнего белья, засветив грудь. На ее лице была золотая уходовая маска.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».