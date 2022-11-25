Мия даже умеет битбоксить: Муцениеце засняла, как дочка и сын Прилучного устроили дома вечер караоке

Прилучный обычно забирает детей к себе на выходные. Теперь с ними играет и его новая жена Зепюр Брутян. Но пара уехала в отпуск в Дубай, поэтому Муцениеце проводит время с наследниками. Она с радостью готовит для них завтраки и делает прическе дочке Мие.

На этот раз малыши затеяли вечер караоке. У них оказался настоящий микрофон. Они стали учить маму петь современные треки. Сын актрисы Тимофей зачитал тексты, а его сестра в платье прыгала на батуте и пела, а потом показала битбокс.

«Как круто!» – поразилась Агата.

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