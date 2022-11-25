Мия даже умеет битбоксить: Муцениеце засняла, как дочка и сын Прилучного устроили дома вечер караоке

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Два года назад она развелась с Павлом Прилучным. Актриса стала жить отдельно с двумя детьми. Ей удалось сняться в новых проектах, похудеть и даже купить дом, в котором идет ремонт. В последнее время она регулярно появляется на красных дорожках в женственных образах.
Прилучный обычно забирает детей к себе на выходные. Теперь с ними играет и его новая жена Зепюр Брутян. Но пара уехала в отпуск в Дубай, поэтому Муцениеце проводит время с наследниками. Она с радостью готовит для них завтраки и делает прическе дочке Мие.
На этот раз малыши затеяли вечер караоке. У них оказался настоящий микрофон. Они стали учить маму петь современные треки. Сын актрисы Тимофей зачитал тексты, а его сестра в платье прыгала на батуте и пела, а потом показала битбокс.
«Как круто!» – поразилась Агата.
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На этот раз бывшая жена Прилучного спела колыбельную «Умки». Она ранее признавалась, что ее дети ходят на вокал. Малышам понравилось шоу «Голос. Дети», которое вела Агата, поэтому они тоже захотели петь. Поклонники восхитились их артистичностью.
«Какие классные», «Талант есть», «Мия очень обаятельная», «Такие они крутые! Маму шокировали просто», «А у Агаты красивый голосок», — стали писать подписчики.
Сын и дочка Павла Прилучного. Фото: соцсети звезды