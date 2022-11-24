«Еще и натерла свою лампу»: Бузова мини-платье бесстыдно засветила промежность на публике

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Она не скрывает, что любит быть в центре внимания. Телеведущая задействовала в нескольких проектах. Она также дает концерты. Каждый раз артистка предстает на публике в новых образах. Для выступлений и красных дорожек она выбирает пикантные образы.
На днях Ольга выступила в Минске. Она собрала полный зал зрителей. Артистка устроила шоу, сменив несколько образов. Она то и дело представала в боди, виляла бедрами и демонстрировала свои формы. Однако один из номеров вызвал резонанс в Сети. Бузова в алом мини-платье поглаживала себя на сцене. Она стала водить рукой по зоне бикини. Этот трюк звезда повторила и в латексном наряде.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Действия Ольги у публики вызвали оторопь. Многие осудили артистку за такие пикантные движения. «Это она огонь добывает», «Очень скверные танцы», «Может у нее зачесалось», «Фигурка красивая и костюм, но эти ласки — ужас», «Еще и натерла свою лампу, но мечты не сбылись», «Пора знакомиться с Дзюбой», — стали писать пользователи Сети.