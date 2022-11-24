«Как девочка»: 51-летняя Орбакайте в плюшевой шубке предстала перед публикой в Самаре

На этот раз Орбакайте отметилась в Самаре. Она приехала в город и выступила на публике. Певица сменила несколько образов и исполнила свои хиты. По залу она прошлась в платье-балахоне, как у мамы. Зрители осыпали ее овациями и комплиментами.

«Выглядит шикарно», – делились они в Сети.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».