«Как девочка»: 51-летняя Орбакайте в плюшевой шубке предстала перед публикой в Самаре

Кристина Орбакайте продолжает давать гастроли в России. После того, как ее мама Аллы Пугачева уехала в Израиль с двойняшками Лизой и Гарри, к звездной семье стали оказывать пристальное внимание в обществе. Однако пока артистка не собирает уезжать. Она недавно снялась в новых кинопроектах и неустанно дает концерты.
На этот раз Орбакайте отметилась в Самаре. Она приехала в город и выступила на публике. Певица сменила несколько образов и исполнила свои хиты. По залу она прошлась в платье-балахоне, как у мамы. Зрители осыпали ее овациями и комплиментами.
«Выглядит шикарно», – делились они в Сети.
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На этот раз Кристину также подкараулили на улице. Она сразу согласилась сделать совместное фото с фанатами. Певица облачилась в плюшевую шубку из экомеха. Она с улыбкой позировала на фоне снежных пейзажей. Многих она сразила моложавым видом.
«Как девочка», – заявила одна из поклонниц.
Напомним, что младший сын Орбакайте Дени находится в Москве. А вот старший Никита недавно уехал в США без жены, чем многих удивил. А дочка артистки Клавдия учится в нью-йоркской школе.
Кристина Орбакайте. Фото: соцсети звезды