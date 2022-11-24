«Пельмешки отложились уже»: пополневшая Бузова в боди с бахромой в «межножье» сразила фанатов мощными бедрами

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. После развода она стала изливать душу в своих песнях. Несмотря на критику многих именитых артистов, она смогла завоевать любовь миллионов поклонников. Телеведущая продолжает искать любовь, а также не перестает удивлять публику своими образами.
Накануне Ольга улетела в Минск. Она дала там большой концерт. Артистка сменила несколько нарядов и исполнила свои хиты. Но некоторые ее выходы на сцену сразили публику. Так блондинка решила устроить танцы в белом боди с бахромой в зоне бикини. Она скинула накидку, обнажив свои бедра. Бузова прыгала, демонстрируя все свои формы. Поклонники заметили, что она поправилась.
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Примечательно, что многие высмеяли наряд знаменитости. Они посчитали, что она забыла надеть юбку. «Очень смешно! Зачем эта бахрома между ногами?», «Оля и ее костюмы — истерика», «Воу, вот это ноги! Два столба», «Оля, пельмешки отложились уже», «Ох, какой наряд», «Наша Джей Ло», «Фигурка хороша», — стали писать подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды