«Пельмешки отложились уже»: пополневшая Бузова в боди с бахромой в «межножье» сразила фанатов мощными бедрами

Накануне Ольга улетела в Минск. Она дала там большой концерт. Артистка сменила несколько нарядов и исполнила свои хиты. Но некоторые ее выходы на сцену сразили публику. Так блондинка решила устроить танцы в белом боди с бахромой в зоне бикини. Она скинула накидку, обнажив свои бедра. Бузова прыгала, демонстрируя все свои формы. Поклонники заметили, что она поправилась.

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