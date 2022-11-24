«Горячая во всех смыслах»: Екатерина Волкова сразила фотографиями в мокром бикини

Исполнительница главной роли в сериале «Воронины» Екатерина Волкова разместила в личном микроблоге кадры с отдыха. Примечательно, что знаменитость лишь достала архивы.

Актриса не показывала снимок в эффектном наряде для пляжа своим поклонникам. Однако недавно Волкова наткнулась на него в своей фотоленте и решила опубликовать.

Екатерина заскучала по отдыху. Так как весь декабрь она панирует играть в театре и сниматься в кино. А о теплых водах океана ей остается только мечтать.

К слову, на архивном кадре Волкова позировала на пляже в черном купальнике. Стройная брюнетка изящно прикрыла грудь руками.