«Горячая во всех смыслах»: Екатерина Волкова сразила фотографиями в мокром бикини

Исполнительница главной роли в сериале «Воронины» Екатерина Волкова разместила в личном микроблоге кадры с отдыха. Примечательно, что знаменитость лишь достала архивы.
Актриса не показывала снимок в эффектном наряде для пляжа своим поклонникам. Однако недавно Волкова наткнулась на него в своей фотоленте и решила опубликовать.
Екатерина заскучала по отдыху. Так как весь декабрь она панирует играть в театре и сниматься в кино. А о теплых водах океана ей остается только мечтать.
К слову, на архивном кадре Волкова позировала на пляже в черном купальнике. Стройная брюнетка изящно прикрыла грудь руками.
Екатерина Волкова в бикини. Фото: соцсети
«Мой диск с фотографиями по запросу «Декабрь» выдал вот эти фотографии. Окей, босс. Декабрь и вправду горячая во всех смыслах пора!», – написала в своем микроблоге артистка.
Поклонники актрисы оставили в комментариях под фото слова восхищения:
«Фигура огонь», «Екатерина, вы шикарная женщина», «Просто сойти с ума», «Взгляд такой притягательный», «Морская звезда», «Горячая женщина», «Стройные ноги и естественная красота».