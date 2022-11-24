Показала сокровенное: постройневшая Подольская в комбинезоне не по размеру засветила изящные формы на отдыхе

На днях Подольская все бросила и уехала в отпуск. Она взяла с собой сестру, сыновей и племянниц, а вот Пресняков с ней поехать не смог. Певица призналась, что похудела, так как участвует в шоу «Ледниковый период», где катается на коньках.

23 ноября Наталья предстала на морском побережье Она облачилась в розовый комбинезон, который спадал с ее постройневшего стана. Певица засветила бюст в лифе от купальника. А потом артистка осталась в бикини, показав плоский живот.

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