Показала сокровенное: постройневшая Подольская в комбинезоне не по размеру засветила изящные формы на отдыхе

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она знакома публике по шоу «Фабрика звезд». Уже давно певица счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Они порой вместе выступают на концертах. Супруги также растят сыновей: семилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. Этой осенью артистка не раз выходила в свет, демонстрируя яркие образы.
На днях Подольская все бросила и уехала в отпуск. Она взяла с собой сестру, сыновей и племянниц, а вот Пресняков с ней поехать не смог. Певица призналась, что похудела, так как участвует в шоу «Ледниковый период», где катается на коньках.
23 ноября Наталья предстала на морском побережье Она облачилась в розовый комбинезон, который спадал с ее постройневшего стана. Певица засветила бюст в лифе от купальника. А потом артистка осталась в бикини, показав плоский живот.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит 40-летняя звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Зато орех — огонь!», «Классная фигурка», «Купальник не нравится», «Очень тощая стала», «Выглядите супер», «Как-то не привлекательно, даже наряд спадает», «Не похудела! Подтянулась! Чудесно выглядите», — стали писать подписчики.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды