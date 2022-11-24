Анастасия Шубская является младшей дочкой Веры Глаголевой. Она пошла по стопам мамы и работала актрисой, но потом сделала паузу в карьере. Теперь многие ее знаю в качестве жены Александра Овечкина. Одному из самых титулованных хоккеистов она подарила двоих сыновей: Сергея и Илью.
Недавно Шубская приехала в Дубай, где проводит отпуск без мужа. Она веселится в компании подруг. Также приехал ее отец Кирилл Шубский, который накануне отпраздновал 29-летие дочки. Сама именинница то и дело предстает в коротких нарядах. После родов она быстро вернулась в форму.
23 ноября Анастасия устроила посиделки в роскошном ресторане. Она облачилась в черное мини-платье с разрезом на шнуровке. Супруга хоккеиста подчеркнула свои стройные ноги. Лук дополнили босоножки на шпильке.
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Поклонники восхитились тем, в какой форме находится Шубская. Многие также были сражены ее утонченным образом. «Ох, какая вы изящная», «Ну просто модель», «Ноги бесконечные», «Как вами налюбоваться», «Сашке повезло! Такая вы красотка», «Платье очень короткое! Но ваши ноги доводят до мурашек», — стали писать пользователи Сети.
Анастасия Шубская. Фото: соцсети звезды