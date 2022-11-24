Недавно Шубская приехала в Дубай, где проводит отпуск без мужа. Она веселится в компании подруг. Также приехал ее отец Кирилл Шубский, который накануне отпраздновал 29-летие дочки. Сама именинница то и дело предстает в коротких нарядах. После родов она быстро вернулась в форму.

23 ноября Анастасия устроила посиделки в роскошном ресторане. Она облачилась в черное мини-платье с разрезом на шнуровке. Супруга хоккеиста подчеркнула свои стройные ноги. Лук дополнили босоножки на шпильке.

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