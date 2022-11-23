Бедра сдавливают браслеты: Ирина Шейк задрала юбку, блеснув округлым «орехом» в трусиках

Также Ирина стала все чаще представать в откровенных нарядах. В свои 36 лет она не перестает следить за фигурой. Не удивительно, что многие ее считают одной из самых привлекательных женщин в мире.

На этот раз Шейк показала, как прошли ее выходные. Она выложила пикантное фото, на котором предстала в мини-юбке, которую задрала на камеру, засветив округлую пятую точку в нижнем белье. На ее бедрах и руках были железные браслеты.

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