Бедра сдавливают браслеты: Ирина Шейк задрала юбку, блеснув округлым «орехом» в трусиках

Ирина Шейк уже много лет строит карьеру. Она смогла стать одной из самых знаменитых топ-моделей. В этом году Ирина не раз блистала на показах в Милане, Париже и Лондоне. Этой осенью она также стала чаще появляться на улицах Нью-Йорка, где живет много лет, с Брэдли Купером. Ходят слухи, что бывшие влюбленные воссоединились и готовы завести второго ребенка.
Также Ирина стала все чаще представать в откровенных нарядах. В свои 36 лет она не перестает следить за фигурой. Не удивительно, что многие ее считают одной из самых привлекательных женщин в мире.
На этот раз Шейк показала, как прошли ее выходные. Она выложила пикантное фото, на котором предстала в мини-юбке, которую задрала на камеру, засветив округлую пятую точку в нижнем белье. На ее бедрах и руках были железные браслеты.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Шейк. Многие осыпали ее комплиментами.
«Магические виды», «До чего красивая», «Фигурка — конфетка», «Какая роскошная», «Просто безупречные формы», «Какой кайф», «Ох, вы богиня», «Вид будоражит», «Ракурс выбран правильно», «Какая вы крутая», — стали писать пользователи Сети.