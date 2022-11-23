Явно гордится любимым: жена Юдашкина показала, как сейчас выглядит модельер — рак отступил

Марина Юдашкина с гордостью показала своего мужа, знаменитого кутюрье, Валентина Юдашкина. Судя по его сияющей улыбке, подтянутости и роскошному внешнему виду, рак отступил, и знаменитая чета вновь наслаждается радостью бытия.

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Юдашкины запечатлелись с Леонидом Ярмольником в кулуарах театрального института имени Щукина. Пара решила посмотреть дипломный спектакль «Бесприданница», нарядившись в одном стиле.

И Марина, и Валентин предпочли уютные теплые наряды приятных оттенков, сделав акцент на мягкости и комфорте.