Сосульки на голове прикрыла шиньоном: сгорбленная и исхудавшая Пугачева не смогла скрыть перемен

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Раньше Примадонна старательно показывала свою стройность, демонстрируя ножки в облегающих брючках или коротких юбочках. Сейчас же все чаще на ней оказываются свободные одежды.

Судя по всему, Пугачева сама понимает, что такая худоба уже совсем не привлекательна. Плюс к этому у Аллы Борисовны появилась возрастная сутулость, которая волей-неволей старит образ. Это стало хорошо заметно на последних кадрах из Тель-Авива, которые появились в Сети с народной артисткой.

Звезда отметилась на спектакле в местном «Гоголь-центре» в компании супруга-иноагента, украсив голову накладным шиньоном.