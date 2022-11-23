Пугачева в компании двух иноагентов вышла в свет: муж сделал паузу в гастролях ради любимой

Максим Галкин*, активно гастролирующий по странам, все-таки сделал паузу в своей плотной работе и навестил семью в Израиле.

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С Аллой Пугачевой и ведущей Ириной Шихман, которая тоже признана в России иноагентом, он явился в «Гоголь-центр» Тель-Авива. Российские звезды решили посмотреть спектакль «Берегите ваши лица».

Публика восторженно и с аплодисментами встретила именитых гостей. Специально для россиян включили песню Пугачевой «Миллион алых роз», которую зрители с воодушевлением подхватили.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.