«Хоть трусики не забыла?»: Яна Кошкина в миниатюрной юбке задрала ножку, обескуражив фанатов

Яна Кошкина уже давно строит карьеру. Она вела шоу «Короли фанеры» с Павлом Прилучным, но теперь все чаще снимается в передачах и кино. Актриса обладает эффектной внешностью, которую предпочитает подчеркивать. На публике она регулярно появляется в пикантных нарядах, которые не скрывают ее форм.
С недавних пор Кошкина ведет новое шоу «Женский клуб». Она работает с Ксенией Бородиной, Екатериной Скулкиной и другими известными персонами. Артистка на этот раз выложила кадры со съемок проекта. Она предстала в розовой блузке из прозрачной ткани и кожаной мини-юбке. Яна села на диван, задрав ножку. Она оголила стройные ножки и едва не засветила сокровенное.
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Яна Кошкина. Фото: соцсети звезды
«Очень много сообщений приходит о том, что вы ждете новые выпуски шоу «Женский клуб».
Они скоро выйдут в эфир, но в другое, более удобное для вас время. Об этом я обязательно сообщу.
Для меня, человека который крайне редко дает интервью и рассказывает о личной жизни, этот проект - настоящая исповедь», – написала звезда.
Поклонники были сражены тем, как выглядит Кошкина. Но некоторых она обескуражила своим смелым нарядом. «Хоть трусики не забыла?», «Вы красивая, прям статуэточка», «Эталонная фигурка», «Просто лишила дара речи», «Постройнели», — стали писать подписчики.