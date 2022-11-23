«Хоть трусики не забыла?»: Яна Кошкина в миниатюрной юбке задрала ножку, обескуражив фанатов

С недавних пор Кошкина ведет новое шоу «Женский клуб». Она работает с Ксенией Бородиной, Екатериной Скулкиной и другими известными персонами. Артистка на этот раз выложила кадры со съемок проекта. Она предстала в розовой блузке из прозрачной ткани и кожаной мини-юбке. Яна села на диван, задрав ножку. Она оголила стройные ножки и едва не засветила сокровенное.

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