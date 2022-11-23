Все белье на виду: Муцениеце в гипюровом костюме щегольнула на премьере с подросшими детьми Прилучного

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды

Актриса удивила публику смелым образом. Она произвела фурор на премьере фильма «Честным развод 2».

Агата Муцениеце больше 10 лет строит карьеру. После сериала «Закрытая школа» она стала знаменита. Тогда актриса вышла замужем за Павла Прилучного. Их считали одной из самых идеальных пар в шоу-бизнесе Но 2020 году они развелись со скандалом. После этого Агата стала еще больше работать. Она похудела и сменила имидж.

В последнее время Муцениеце чаще выходит в свет. Она пополнила гардероб броскими нарядами. Актриса после развода не говорит о личной жизни. А вот Прилучный в этом году снова женился на Зепюр Брутян. Однако артистка находит отдушину в своих детях. Дочке Мией и сыну Тимофею она дарит свободное время. 

А 22 ноября Агата отправилась на премьеру фильма «Честный развод 2», в котором сыграла главную роль. На красной дорожке она щегольнула в гипюровом костюме с ажурным кружевом. Наряд едва скрыл ее прелести. При этом на мероприятии актриса появилась с детьми, которые решили ее поддержать. 

Агата Муцениеце с детьми. Фото: соцсети звезды

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Поклонники были удивлены. Многие похвалили Агату за смелость и отметили, что она похорошела. «Просто красотка», «Вау, какой лучок», «Смотритесь шикарно», «Мне кажется, не лучший наряд для выхода с детьми», «Белье на виду. Это прям смело», «Наряд для клуба бы подошел», «Фигура роскошная», — стали писать пользователи Сети.

Читайте также