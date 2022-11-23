Все белье на виду: Муцениеце в гипюровом костюме щегольнула на премьере с подросшими детьми Прилучного

В последнее время Муцениеце чаще выходит в свет. Она пополнила гардероб броскими нарядами. Актриса после развода не говорит о личной жизни. А вот Прилучный в этом году снова женился на Зепюр Брутян. Однако артистка находит отдушину в своих детях. Дочке Мией и сыну Тимофею она дарит свободное время.

А 22 ноября Агата отправилась на премьеру фильма «Честный развод 2», в котором сыграла главную роль. На красной дорожке она щегольнула в гипюровом костюме с ажурным кружевом. Наряд едва скрыл ее прелести. При этом на мероприятии актриса появилась с детьми, которые решили ее поддержать.