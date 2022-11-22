Острые скулы, бледная кожа: как выглядит 44-летняя Ани Лорак, которая уехала из России

Ани Лорак уже давно обрела известность. Украинская исполнительница может похвастаться большим количеством хитов. Певица в этом году сделала паузу в творчестве и долго не появлялась на публике. Однако осенью она приехала в Москву и даже повидалась с Сергеем Лазаревым. А потом звезда уехала с дочкой Софией.
Не так давно Лорак выпустила клип, в котором предстала с волосами до пола. Тогда поклонники оценили ее преображение. Но вот уже почти месяц певица находится в Испании. Она признавалась, что там чувствует себя как дома.
А 22 ноября Каролина (настоящее имя звезды. — Прим.ред.) выложила видео, на котором предстала на курорте. Она прогуливалась в черном платье с открытым плечом. Артистка распустила волосы. Ее кожа была бледнее обычного, а также острые скулы выделялись на лице.
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44-летняя Лорак заверила, что готовит много проектов. Она призналась, что любит поклонников и будет их радовать своими песнями. Пользователи Сети посчитали, что она постройнела. Многие осыпали ее комплиментами. «Мудрая и красивая», «Как похудели», «Выглядите бледновато! Загорайте», «Очень бледная, не нужно столько работать», — стали писать подписчики.
Ани Лорак. Фото: соцсети звезды