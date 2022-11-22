Острые скулы, бледная кожа: как выглядит 44-летняя Ани Лорак, которая уехала из России

Не так давно Лорак выпустила клип, в котором предстала с волосами до пола. Тогда поклонники оценили ее преображение. Но вот уже почти месяц певица находится в Испании. Она признавалась, что там чувствует себя как дома.

А 22 ноября Каролина (настоящее имя звезды. — Прим.ред.) выложила видео, на котором предстала на курорте. Она прогуливалась в черном платье с открытым плечом. Артистка распустила волосы. Ее кожа была бледнее обычного, а также острые скулы выделялись на лице.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».