Никита плюхнулся на кровать: Сергей Лазарев заснял дочку и сына, которые повеселились в номере отеля

В последнее время у Сергея много съемок и гастролей, но он вырвался в небольшой отпуск. 21 ноября он показал, как играет с наследниками. Певец забрал у них планшет, поэтому они играли в сканворды. Он решил приехать с ними на море. Вечером Лазарев заснял детей в номере отеля. Они веселились после перелета.

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На кадрах Анна улыбалась и прыгала, а Никита плюхнулся на большую кровать.