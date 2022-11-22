Никита плюхнулся на кровать: Сергей Лазарев заснял дочку и сына, которые повеселились в номере отеля

Сергей Лазарев с детьми

Сергей Лазарев с детьми. Фото: соцсети звезды

Певец устроил отпуск. Он увез наследников из России.

Сергей Лазарев является известным исполнителем. Он обладает большим количеством наград. Певец также ведет телевизионные шоу, включая проект «Дуэты». Теперь он признается, что живет ради детей. Артист растит сына Никиту, который в этом году пошел во второй класс. Также у него подрастает дочка Анна, которой уже четыре года. 

В последнее время у Сергея много съемок и гастролей, но он вырвался в небольшой отпуск. 21 ноября он показал, как играет с наследниками. Певец забрал у них планшет, поэтому они играли в сканворды. Он решил приехать с ними на море. Вечером Лазарев заснял детей в номере отеля. Они веселились после перелета.

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На кадрах Анна улыбалась и прыгала, а Никита плюхнулся на большую кровать.

«Ну что, доехали?» – спросил артист.

«Доехали!» – закричал его сына.

Поклонники восхитились тем, как подросли дети. Многие отметили, что Никита стал еще больше похож на папу. Другие были очарованы Анной. «Ну что за прекрасная семья», «Сын у вас просто замечательный», «Аннушка так выросла», «Всем бы такого замечательного папу», — стали писать подписчики.

Никита и Анна Лазаревы. Фото: соцсети звезды

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