Вот чем любуется Овечкин: Шубская в нюдовом мини-бикини свела с ума поклонников изящными формами

Примечательно, что Шубская давно живет в США, но часто приезжает в Россию. Однако день рождения она отметила в теплых краях. Жена спортсмена улетела с подругами на море, где красовалась на яхте. А вот теперь Анастасия позагорала на пляже. Она поделилась кадрами, на которых предстала в пудровом мини-бикини. Возлюбленная Овечкина оголила плоский живот и длинные ножки.

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