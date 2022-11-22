Вот чем любуется Овечкин: Шубская в нюдовом мини-бикини свела с ума поклонников изящными формами

Анастасия Шубская одно время строила карьеру актрисы. Она пошла по стопам своей мамы Веры Глаголевой. Но потом артистка стала женой Александра Овечкина. Своему избраннику она подарила двоих детей: Сергея и Илью. Младшему наследнику недавно исполнилось два года. А вот сама возлюбленная хоккеиста только отпраздновала 29-летие.
Примечательно, что Шубская давно живет в США, но часто приезжает в Россию. Однако день рождения она отметила в теплых краях. Жена спортсмена улетела с подругами на море, где красовалась на яхте. А вот теперь Анастасия позагорала на пляже. Она поделилась кадрами, на которых предстала в пудровом мини-бикини. Возлюбленная Овечкина оголила плоский живот и длинные ножки.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит мама двоих детей. Шубская многих поразила тем, какой стройной фигурой обладает. «Ох, ножки просто бесконечные», «Какая вы роскошная», «Саше так повезло», «Вау, у вас модельная внешность», «Такой животик, что можно обзавидоваться», «Такая вся ладненькая», — стали писать фанаты.