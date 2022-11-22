Взяла и разделась: Яна Кошкина выложила пикантное фото из постели

Яна Кошкина уже успела стать известной актрисой. Многие ее знают по шоу «Короли фанеры», которое она вела с Павлом Прилучным. Теперь яркая брюнетка активно снимается в новых проектах. Она также стала одной из ведущих передачи «Женский клуб». Поклонники не перестают восхищаться тем, как выглядит звезда.
Кошкина не скрывает, что любит преображаться. Недавно она примерила парик. С каре актриса отметилась на съемках. 21 ноября она выложила личным фото. Перед сном эффектная брюнетка сделала фото в постели. Она разделась, показав пышный бюст в кружевном лифе. Яна блеснула ложбинкой греха.
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Яна Кошкина. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Яна. Многие осыпали ее комплиментами и признались, что она лиши их сна. «Какая вы худенькая!», «Набрать надо, схуднули», «Какая чаровница», «Показала свои манкие формы», «Теперь не уснуть», «Хорошее белье, фигурка бомбическая», «Для кого такое горячее фото?» — стали писать подписчики.