Передок окунула в море: Рудова в крохотном купальнике застенчиво засветила свои «кнопочки» под лифом

Несколько раз в год Наталья также ездит на море. Она много внимания уделяет фигуре. В этом году актриса заявила, что поправилась. Однако она не перестает делиться пикантными кадрами. На этот раз блондинка выложила откровенное фото с отдыха.

В кадре Рудова в миниатюрном купальнике села прямо в море, намочив свои бедра. С ее волос стекали капли по декольте. Лиф из треугольников едва прикрыл ее изящную грудь.

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