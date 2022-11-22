Передок окунула в море: Рудова в крохотном купальнике застенчиво засветила свои «кнопочки» под лифом

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она успела сняться в сериале «Татьянин день», а также в «Универе» и сериале «Жизнь по вызову». Блондинка не раз раздевалась перед камерой. Однако в обычной жизни, по ее словам, она не любит носить чулочки и кружевное белье. При этом фанаты видели ее не раз в смелых образах.
Несколько раз в год Наталья также ездит на море. Она много внимания уделяет фигуре. В этом году актриса заявила, что поправилась. Однако она не перестает делиться пикантными кадрами. На этот раз блондинка выложила откровенное фото с отдыха.
В кадре Рудова в миниатюрном купальнике села прямо в море, намочив свои бедра. С ее волос стекали капли по декольте. Лиф из треугольников едва прикрыл ее изящную грудь.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники оказались под впечатлением. Многие осыпали комплиментами 39-летнюю артистку. «Шикарная блондинка», «Хороша», «Какая вы горячая штучка», «Фигура сражает наповал», «Под лифом торчат кнопочки», «Водица прикоснулась к прекрасному», «Русалка», «Ох, что за виды», — стали писать пользователи Сети.