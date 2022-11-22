Севастьянова в тугих стрингах-ниточках сразила пляж аппетитными бедрами: никакого стеснения (фото)

Примечательно, что недавно Каролина приехала в Монако. Она то и дело публикует снимками, на которых красуется в купальнике. А на этот раз гимнастка похвасталась своей спортивной фигурой. Она в мини-бикини прилегла на песчаном пляже, оголив свои округлые бедра. Севастьянова в трусиках-стрингах едва прикрыла зону бикини.

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