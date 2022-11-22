Севастьянова в тугих стрингах-ниточках сразила пляж аппетитными бедрами: никакого стеснения (фото)

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру. Она была художественной гимнасткой и успела стать олимпийской чемпионкой. Теперь спортсменка предпочитает путешествовать. Она также дважды приняла участие в шоу «Звезды в Африке». Каролина успела похвастаться растяжкой. А на публике она зачастую предстает в нарядах, которые подчеркивают ее формы.
Примечательно, что недавно Каролина приехала в Монако. Она то и дело публикует снимками, на которых красуется в купальнике. А на этот раз гимнастка похвасталась своей спортивной фигурой. Она в мини-бикини прилегла на песчаном пляже, оголив свои округлые бедра. Севастьянова в трусиках-стрингах едва прикрыла зону бикини.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Она получила множество комплиментов. Чемпионка сразила пляж своими женственными формами. «Какая же вы красотка», «Поджарая кошечка», «Прелесть просто», «Идеальные изгибы фигуры», «Какой животик! Фигурка на зависть всем», «Милашка, что ты творишь!» — стали писать пользователи Сети.