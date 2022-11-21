На съемках с Женей Медведевой: Аделина Сотникова показала фигуру спустя три недели после родов

В Сети появились кадры спортсменки Аделины Сотниковой в силуэтных брюках и корсетном топе. Знаменитость еще недавно лежала в роддоме, а теперь взялась за роботу и прекрасно выглядит.
Аделина не так давно поделилась с поклонниками чудесной новостью. Сотникова стала мамой. Свою беременность фигуристка усердно скрывала.
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Прошло только три недели после родов Сотниковой, но она уже продемонстрировала стройную фигуру.
Поклонники Аделины удивились, как олимпийской чемпионке удалось так быстро скинуть килограммы после рождения ребенка.
Сама же Сотникова утверждает, что ей еще предстоит работа над своим телом.
«После беременности мне, конечно, есть что скидывать, но мне сегодня не поверили, что я родила три недели назад. Это был самый приятный комплимент», – отметила Сотникова в личном микроблоге.