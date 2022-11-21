На съемках с Женей Медведевой: Аделина Сотникова показала фигуру спустя три недели после родов

В Сети появились кадры спортсменки Аделины Сотниковой в силуэтных брюках и корсетном топе. Знаменитость еще недавно лежала в роддоме, а теперь взялась за роботу и прекрасно выглядит.

Аделина не так давно поделилась с поклонниками чудесной новостью. Сотникова стала мамой. Свою беременность фигуристка усердно скрывала.

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Прошло только три недели после родов Сотниковой, но она уже продемонстрировала стройную фигуру.