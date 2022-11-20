«Аннушка! Вот это преображение!»: Нетребко в леопардовом комбинезоне сразила постройневшей фигурой

А на днях Нетребко совершила 15-часовой перелет до Южной Америки. Она приехала с мужем Юсифом Эйвазовым, так как они вместе участвуют в постановках. Несмотря на концерты, днем певица успевает гулять. На этот раз она щегольнула в Аргентине в леопардовом комбинезоне с открытым плечом и блестящей джинсовой куртке с пайетками. Лук дополняли пудровые лоферы.

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