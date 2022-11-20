«Аннушка! Вот это преображение!»: Нетребко в леопардовом комбинезоне сразила постройневшей фигурой

Анна Нетребко успела покорить публику во многих странах. Гастроли певицы расписаны на год вперед. При этом она успевает растить сына Тьяго, видеться с друзьями и посещать театры. Недавно артистка выступила в Испании. Она каждый раз удивляет публику роскошными образами, как на сцене, так и в обычной жизни.
А на днях Нетребко совершила 15-часовой перелет до Южной Америки. Она приехала с мужем Юсифом Эйвазовым, так как они вместе участвуют в постановках. Несмотря на концерты, днем певица успевает гулять. На этот раз она щегольнула в Аргентине в леопардовом комбинезоне с открытым плечом и блестящей джинсовой куртке с пайетками. Лук дополняли пудровые лоферы.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети звезды
Поклонники поразились тому, какой Анна стала стройной. Хотя еще месяц назад оперную диву подозревали в беременности. «Ой, это вы? Такая тростинка», «Мне кажется или вый постройнели», «Ай, я в восторге от леопардовых нарядов», «Аннушка! Вот это преображение!», «Шикарно выглядите», — стали писать фанаты.