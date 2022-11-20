«Ну надо же, как похож на маму!»: Равшана Куркова поплескалась в бассейне с подросшим сыном Гаспаром (фото)

Равшана Куркова имеет внушительную фильмографию. Она снималась в сериалу «А у нас во дворе», а также в фильме «Балканский рубеж». Актриса не говорит о личной жизни. Но оказалось, что после развода с Артемом Ткаченко у нее были отношения с бизнесмен Сергей Амаря. В 2021 году она показала сына Гаспара, которого родила от него.
Теперь Равшана берет наследника с собой на съемки. Мальчик постоянно оказывается в центре женского внимания. На днях актриса улетела отдыхать с крохой. Она стала делится кадрами, где сын позирует в джунглях. По всей видимости, они отдыхают на Бали.
А теперь Куркова без макияжа поплескалась с сыном в бассейне. Малыш радостно махал руками. Его кудряшки намокли.
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Равшана Куркова с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники были очарованы кадром. Многие поразились тому, как молодо Куркова выглядит в 42 года. Другие осыпали комплиментами ее сына. «Ну надо же, как на маму похож!», «Тебе очень к лицу материнство. Сплошное умиление смотреть на вас с сыном», «Славный мужчинка с мамиными глазами! Такие вы славные», «Ну какие же хорошенькие», — стали писать подписчики.