«Ну надо же, как похож на маму!»: Равшана Куркова поплескалась в бассейне с подросшим сыном Гаспаром (фото)

Теперь Равшана берет наследника с собой на съемки. Мальчик постоянно оказывается в центре женского внимания. На днях актриса улетела отдыхать с крохой. Она стала делится кадрами, где сын позирует в джунглях. По всей видимости, они отдыхают на Бали.

А теперь Куркова без макияжа поплескалась с сыном в бассейне. Малыш радостно махал руками. Его кудряшки намокли.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».