Наряд не по возрасту: 51-летняя Анна Нетребко в воздушном платье с рюшами предстала в Буэнос-Айросе

Несколько дней последних дней стали особенно насыщенными для Анны. Она совершила длительный перелет в Бразилию, где пробыла недолго. От туда певица добралась до Аргентины, где у нее состоится выступление. А вот на прогулке оперная дива отметилась в воздушном платье с рюшами и принтом в цветочек. Она сделала акцент на стройных ногах.

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