Наряд не по возрасту: 51-летняя Анна Нетребко в воздушном платье с рюшами предстала в Буэнос-Айросе

Анна Нетребко уже давно прославилась на весь мир. В этом году певица продолжает активно гастролировать. 51-летие она отметила дома в Вене. После этого артистка успела посетить Израиль, Испанию и недавно она щеголяла в Дубае. Несмотря на элегантный образ звезда любит экспериментировать с образами.
Несколько дней последних дней стали особенно насыщенными для Анны. Она совершила длительный перелет в Бразилию, где пробыла недолго. От туда певица добралась до Аргентины, где у нее состоится выступление. А вот на прогулке оперная дива отметилась в воздушном платье с рюшами и принтом в цветочек. Она сделала акцент на стройных ногах.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что ранее Нетребко уже критиковали за прически и наряды не по возрасту. На этот раз некоторые подписчики решили, что певица выбрала платье, которое бы подошло более молодой даме. Однако многие все рано восхитились кадрами.
«Просто неземная», «Вы сама девушка-весна», «Платье словно у подростка забрали! Ну вам нужно что-то статуснее», «Немного полнит! И эти рюшки, немного не ваше», «Люблю ваш стиль! Никого не слушайте», — стали писать подписчики.