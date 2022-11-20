Из одежды только крестик: фото обнаженной Насти Ивлеевой попали в Сеть

Настя Ивлеева давно знакома публике. Она снималась в шоу «Орел и решка». Также ей доверяли вести музыкальные премии. Блогерша готова на эксперименты. Не удивительно, что ей предложил сняться в своем сериале Александр Молочников. Она стала одной из главных героинь картины «Монастырь», сыграв грешницу.
Ивлеева получила провокационную роль. Ей довелось сыграть столичную тусовщицу, которая перешла дорогу влиятельному мужчине. Ее героине приходится скрываться, поэтому она оказывается в монастыре. По сюжету, она пытается расположить к себе священника, которого играет Филипп Янковский). Героиня Насти раздевается, чтобы соблазнить его, однако священник хранит обет безбрачия уже 15 лет.
Сцену, где батюшка видит грешницу во всей красе, Ивлеева сыграла без дублерши. Она смогла раздеться перед камерой, оголив прелести фигуры.
Настя Ивлеева. Фото: кадр из сериала «Монастырь»
Настя не скрывает, что сначала раздеваться ей не хотелось. Все же предстать нагой перед публикой – это смелый шаг. На ней было одежды, только крестик.
«Не могу сказать, что она легко на это согласилась. Но к счастью, откровенные сцены мы поставили где-то через месяц после начала съемок. К этому моменту у нас возникло доверие друг к другу. Я показал ей сцену из фильма "Нормальные люди", мы все проговорили. И чудо случилось», – делился в интервью режиссер Александр Молочников.
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Настя Ивлеева. Фото: кадр из сериала «Монастырь»
Премьера сериала состоялась только 19 ноября. Пока многие только готовятся оценить игру Ивлеевой. Однако многие критики уже считают, что эта ее работа более успешная, чем съемки в ситкоме «Туристическая полиция», который вышел в 2019 году.