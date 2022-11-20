Из одежды только крестик: фото обнаженной Насти Ивлеевой попали в Сеть

Ивлеева получила провокационную роль. Ей довелось сыграть столичную тусовщицу, которая перешла дорогу влиятельному мужчине. Ее героине приходится скрываться, поэтому она оказывается в монастыре. По сюжету, она пытается расположить к себе священника, которого играет Филипп Янковский). Героиня Насти раздевается, чтобы соблазнить его, однако священник хранит обет безбрачия уже 15 лет.

Сцену, где батюшка видит грешницу во всей красе, Ивлеева сыграла без дублерши. Она смогла раздеться перед камерой, оголив прелести фигуры.