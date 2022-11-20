Брови-ниточки, мелирование: Лера Кудрявцева показала, как выглядела больше 20 лет назад

В начале карьеры Леры выступала на сцене. Она была танцовщицей. Блондинку часто видели в клубах и на вечеринках. Именно из того прошлого она поделилась архивным фото, на котором позировала с участница группы «Блестящие». У Кудрявцевой уже была короткая стрижка, но лишь шоколадные локоны с мелирование. У нее также было очень худое лицо и брови-ниточки.

«Эх, молодость», – заявила она.

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