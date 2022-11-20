Брови-ниточки, мелирование: Лера Кудрявцева показала, как выглядела больше 20 лет назад

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press

Телеведущая в конце девяностых только начинала карьеру. Поклонники поразились ее снимку из прошлого.

Лера Кудрявцева большую часть времени работает на телевидении. Теперь зрители регулярно ее видят на экранах, так как она ведет «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Блондинка не скрывает, что является домоседкой, поэтому после съемок спешит к мужу Игорю Макарову и дочке Марии, но так было не всегда. 

В начале карьеры Леры выступала на сцене. Она была танцовщицей. Блондинку часто видели в клубах и на вечеринках. Именно из того прошлого она поделилась архивным фото, на котором позировала с участница группы «Блестящие». У Кудрявцевой уже была короткая стрижка, но лишь шоколадные локоны с мелирование. У нее также было очень худое лицо и брови-ниточки. 

«Эх, молодость», – заявила она.

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Лера Кудрявцева и группа «Блестящие». Фото: соцсети

Поклонники признались, что не сразу узнали Леру. Многие отметили, что она с годами стала только краше. «Ого, какая милашка», «Я решила, что вы солистка группы! Классная такая», «Едва можно узнать», «До чего красивая», «Обожаю такие фото!», «Вау, вы всегда были куколкой», — стали писать пользователи Сети.

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